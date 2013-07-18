Kerry, Ürdün Kralı Abdullah ile Ortadoğu barışını konuştu

Başkent Amman'da gerçekleşen görüşmeden sonra, Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede, Suriye'de akan kanın durdurulması ve İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinin yeniden canlandırılması konularının ele alındığını ifade eden Cude, Ortadoğu barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Filistin-İsrail barışı için Arap ülkelerinin sunduğu girişimi görüşmek üzere Ürdün'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude ile Dışişleri Bakanlığında düzenlediği ortak basın toplantısında, Arap Birliğinin Arap Barış Girişimi Komisyonu heyetiyle görüştüğünü dile getirerek, İsrail'e Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in 2002 yılında sunduğu barış girişimini ciddiye alması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüşmelerinin içeriği konusuna da değinen Kerry, birkaç ay önce Washington'da başladıkları müzakereleri devam ettirdiklerini belirterek, Arap girişiminin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barışın bu bölgedeki herkesin çıkarına olduğunu ifade eden Kerry, başta Ürdün olmak üzere bölgenin istikrarına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Ziyareti sırasında Ürdün Kralı Abdullah'la Suriye krizini de görüştüklerini ifade eden Kerry, bu konuda bugün ve yarın görüşmelerini sürdüreceğini kaydetti.

Kerry ayrıca Ürdün'e içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen Suriyeli sığınmacıları ülkeye kabul ettiği için teşekkür etti.

Ürdün Dışişleri bakanı Cude de Kral Abdullah'ın Kerry ile görüşmesinde, Suriyede akan kanın durdurulmasının ve ülke topraklarının bütünlüğünün muhafaza edilmesinin zorunluluğuna vurguda bulunduğunu belirtti.