Kerry: Suriye'de sarin gazının kullanıldığı tespit edildi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen hafta başkent Şam yakınlarında düzenlenen kimyasal saldırının ardından toplanan saç ve kan örneklerinde, son 24 saatte kendilerine ulaşan bilgiye göre, sarin gazı kalıntılarının tespit edildiğine işaret etti.

Kongre'nin Başkan Barack Obama'ya Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi için destek vereceğinden emin olduğunu dile getiren Kerry, Kongre'nin onay vermemesi durumunda Başkan Obama'nın kendi kendine karar alma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

'Esad bir katil'

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı masum insanların üzerinde kimyasal silah kullanan bir "katil" olarak niteleyen Kerry, "Bu, kimyasal silahların yol açtığı akıl almaz dehşetten başka bir şey değil. İşte Esad, kendi halkını bu dehşetle karşı karşıya bıraktı" dedi.

Kongre'nin, 9 Eylül'de toplanması bekleniyor.