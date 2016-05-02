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Dünya
Deutsche Welle

Kerry: Rusya’yla işbirliği yapmak istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye genelinde silahların susması için Rusya’nın işbirliğini talep ettiklerini söyledi.

02 Mayıs 2016 14:49


Suriye'deki ateşkes çabalarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Cenevre'ye giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ülkede üzerinde anlaşmaya varıldığı üzere silahların susması için Rusya'nın işbirliğini talep ettiklerini söyledi.

Kerry, Şam rejiminin de Rusya'ya kulak vermesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin taleplerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yanı sıra, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla biraraya gelerek Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

‘'Halep'teki durum öncelikli''

Kerry, şu ana kadar yürütülen görüşmelerde BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ülke çapında silahların susmasını ve gerekli noktalara insani yardım ulaştırılmasının önünü açılmasını talep ettiğinin sinyallerini verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden Cumartesi günü yapılan açıklamada, Suriye genelinde ateşkesin yeniden sağlanması ve Halep'teki çatışmaların sona ermesinin 'birinci öncelik' olarak görüldüğü vurgulanmıştı. Şubat ayı sonunda varılan ateşkes son günlerde yeniden alevlenen çatışmalarla delinmişti. Gerilim özellikle Halep'te artan hava saldırılarıyla iyice tırmandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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