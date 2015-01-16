Kerry Fransa'da özür diledi: Paris’i kucaklamaya geldim

ABD yönetiminin Paris’te Pazar günü düzenlenen ‘terörü lanet ve Fransa halkıyla dayanışma yürüyüşüne’ üst düzeyde katılmamanın hata olduğunu itiraf etmesinin ardından, bugün, Dışişleri Bakanı John Kerry Fransa’ya gitti.

Kerry, Paris’te Cumhurbaşkanı François Hollande ve üst düzey yetkililerle görüşerek, “ABD’nin Fransa ile dayanışma halinde olduğunu göstermeye geldiğini” belirtti.

“Paris’i kucaklamaya geldim” diyen Kerry’i sıcak bir şekilde karşılayan Hollande Dışişleri Bakanı’na sıkıca sarıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Paris’teki yürüyüşe katılmadığı için Kerry’nin kendilerinden özür dilediğini belirtti.

Pazar günü başkentteki yürüyüşe pek çok liderle birlikte 40’tan fazla ülkenin üst düzey temsilcileri katılmıştı.

Kerry mevkidaşı Fabius ile birlikte Charlie Hebdo’nun ofisi ile dört kişinin öldüğü koşer marketini ziyaret ederek çelenk bıraktı.