Kerry, Avrupa ve Ortadoğu'yu ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 24 Şubat-6 Mart tarihlerinde Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ve Ortadoğu turuna çıkacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, yaptığı açıklamada, ilk yurtdışı turuna İngiltere'nin başkenti Londra'dan başlayacağını ve sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gideceğini belirtti.

Nuland, Kerry'nin Türkiye'yi ziyaretinde, Suriye'deki krizin sona erdirilmesinden bölgesel istikrar, barış ve güvenliğin desteklenmesine uzanan stratejik önceliklerin yanı sıra terörle mücadelede işbirliği de dahil olmak üzere ABD-Türkiye işbirliğinin geliştirebileceği alanları ele almak üzere Türk yetkililerle bir araya geleceğini bildirdi.

'İsrail listede yok'

Kerry, ilk yurtdışı turuna beklenenin aksine İsrail'i dahil etmedi. Nuland, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, ''Kerry'nin neden İsrail ve Filistin'e gitmeme kararı aldığını'' sorması üzerine, İsrail'deki koalisyon görüşmelerinin hala devam ettiğine dikkati çekti.

Nuland, Kerry'nin bu nedenle, Kudüs ve Ramallah'a ayrı bir ziyaret düzenlemek yerine, ilkbaharda bu bölgeye ziyarette bulunacak Başkan Barack Obama'ya eşlik edeceğini belirtti.