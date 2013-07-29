Kerr: Kocam ayak fetişisti

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Victoria's Secret eski modeli Miranda Kerr, kocası Orlando Bloom'un ayak fetişisti olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay bir reklam filmi için Türkiye'ye gelen yakışıklı aktör Orlando Bloom ile evli olan Miranda Kerr US Weekly'e verdiği röportajda, "Orlando garip bir adam. Tırnaklarımı çok seviyor, biraz da ayak fetişisti" dedi.

Haklarında ayrılacaklarına dair dedikodular çıkan Miranda Kerr-Orlando Bloom çiftinin Flynn isminde bir oğlu var. Ayrılık dedikodularını her fırsatta yalanlayan çift, katıldıkları davetlerde mutluluk pozlar veriyor. Kerr, son olarak verdiği röportjda, bu tarz haberlere artık alıştıklarını, aralarında hiçbir sorun olmadığını ifade etti.