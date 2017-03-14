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Ekonomi

Kerkük’ten Türkiye’ye petrol akışı durduruldu

Irak’ın Kerkük kentinden Türkiye'ye Yumurtalık petrol boru hattı üzerinden yapılan petrol akışı dün akşamdan bu yana durduruldu

14 Mart 2017 23:35

Irak’ın Kerkük kentinden Türkiye'ye Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı üzerinden gerçekleştirilen petrol akışı dün akşamdan bu yana durduruldu.

Rudaw’a konuşan Kerkük İl Meclisi Petrol ve Gaz Komisyonu Başkanı Ahmed Askeri, dün geceden beri Kerkük petrolünün Türkiye’nin Ceyhan Tereminali'ne akışının durdurulduğunu ancak sorunun Türkiye tarafından kaynaklandığının söyledi.

Ahmed Askeri, "Durdurulma sebebiyle ilişkin bize herhangi bir bilgi verilmedi. Muhtemelen terminalin dolmasından dolayı böyle bir karar alınmış olabilir" dedi.

Kerkük petrolü, Kerkük-Yumurtalık boru hattı üzerinden Ceyhan'a, oradan da dünya piyasalarına ulaştırılıyor. Kerkük’teki 5 petrol rezervinden 2’si Bölgesel Kürt Yönetimi, 3'ü ise Irak Petrol Bakanlığı’na bağlı Kuzey Petrol Şirketi’nin idaresinde bulunuyor.

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