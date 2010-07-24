-KERKÜK'TE YARALANAN 3 KİŞİ TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde meydana gelen saldırıda yaralananlardan 3'ü tedavi için Türkiye'ye getirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Iraklı yetkililerin tedavilerinin Türkiye'de yapılması talebi üzerine, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu, Genelkurmay Başkanlığına ait tam donanımlı bir uçağın 3 yaralı ile 3 refakatçiyi alarak 10.50'de Ankara'ya döndüğü bildirildi. Ankara'ya getirilen yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Kerkük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Türkmen Albay Burhan Tayyip Taha Ömer'in tedavisinin Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, Ali Gazi Mohammed Raşit ve Özhan Hamdi Halit Vahit'in tedavilerinin ise Atatürk Araştırma Hastanesinde yapılacağı kaydedildi.