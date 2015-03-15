Kerkük'te Türkmenlere ait toplu mezar bulundu

Peşmerge güçleri ve Şiilerden oluşan Halk Toplulukları'nın operasyon başlattığı, Kerkük'ün güneyindeki Beşir bölgesinde toplu mezar ortaya çıktı. Toplu mezardan, 16 Türkmen'in cesedi çıkartılırken daha fazla kişinin öldürülmüş olmasından endişe ediliyor.

Irak'ta, IŞİD’e karşı operasyonların devam ettiği Kerkük'ün güneyindeki Beşir bölgesinde bir toplu mezarın bulunduğu belirtildi. Toplu mezardaki kemiklerin infaz edilen Türkmenlere ait olduğu ifade edildi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, üç gün önce Peşmerge güçleri ve Şiilerden oluşan Halk Toplulukları'nın Türkmen köyü Beşir'i kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Güvenlik güçlerinin Beşir'e ilerleyişi, etraftaki keskin nişancılar, yollara ve evlere döşenen mayınlar ile kurulan tuzaklar sebebiyle yavaş ilerlerken Beşir bölgesinde toplu bir mezar tespit edildi.

Bedir Tugayları bölge sorumlusu Yılmaz Neccar, iş makinelerinin yeni yol açmak için çalışma yaptığı sırada insan kemiklerine rastlandığını kaydetti. Neccar, "Toplu mezar, Halk Toplulukları güçlerinin bölgeyi kontrol etmesi sırasında bulundu. Önce mayın ve bombalı tuzak olabileceği düşüncesiyle dokunulmadı. Ancak gerekli tedbirler alındıktan sonra kazı yapılan bölgede, 16 kişinin cesedi çıkarıldı" dedi.

Yapılan incemeler sonucunda toplu mezardan çıkartılan kemiklerin kimlere ait olduğunun büyük oradan tespit edildiğini belirten Neccar, "İnfaz edilen insanların elbiseleri ve üzerlerinden çıkan kimliklerden kim oldukları anlaşıldı. Bunlar, geçen yıl Ağustos ayında Beşir'e yönelik kurtarma operasyonu düzenleyen Tuzhurmatu, Tazehurmatu ve Beşir'den Halk Toplulukları'na gönüllü olarak katılan Türkmenlerdir. O zaman operasyon başarısız olmuş, bu kişiler IŞİD militanlarının eline düşmüş ve daha sonra infaz edilmişlerdi."

Beşir operasyonuna da değinen Neccar, güvenlik güçlerinin yerleşim birimine 2 kilometre uzaklıktaki mevzilerden IŞİD militanlarıyla çatışmaya devam ettiklerini aktardı.

Neccar, ilerlemeyi durdurduklarını dile getirerek, "Tikrit tarafındaki Fetha nahiyesindeki Irak ordu birliklerinin, Riyad nahiyesine ve daha sonra Hemrin Dağları ve Reşad'a geçmesini bekliyoruz. Destek gelmesi halinde Beşir'e büyük bir taarruz başlatacak ve önümüzdeki 24 saat içinde kontrol altına alacağız" diye konuştu.

Peşmerge güçleri ve Halk Toplulukları, 12 Mart'ta, Beşir'e yönelik operasyon başlatmıştı. Güvenlik güçleri Türkmen köyü Beşir'i kuşatma altında tutuyor.