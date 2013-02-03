T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kerkük'te saldırı: 30 ölü

Kerkük Emniyet Müdürülüğü'nü hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı belirtildi

03 Şubat 2013 12:12

Irak'ın kuzeyinde bulunan Kerkük şehrinde bu sabah düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Sabah saatlerinden Kerkük Emniyet Müdürülüğü'nü hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis, bir intihar bombacısıyla polis kılığındaki iki silahlı saldırganın Kerkük'ün kuzeyindeki karakolu hedef aldıklarını duyurdu. Patlamadan hemen sonra, üzerinde patlayıcı bulunan intihar eylemcisi üç kişinin Emniyet Müdürlüğüne girmeye çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Sivil savunma, polis ve askerlerden oluşan kurtarma ekiplerinin, patlamanın şiddetiyle bir kısmı çöken telekom binasında kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Beton bloklarla çevrili olması ve patlamanın 10 metre uzağında meydana gelmesi sebebiyle emniyet müdürlüğünün fazla zarar görmediği ifade edildi.

Hem merkezi hükümetin, hem de bölgesel Kürt yönetiminin üzerinde hak iddia ettiği Kerkük, son dönemde saldırıların hedef haline gelmiş durumda.

ETİKETLER

kerküksaldırıırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24