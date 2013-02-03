Kerkük'te saldırı: 30 ölü

Irak'ın kuzeyinde bulunan Kerkük şehrinde bu sabah düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Sabah saatlerinden Kerkük Emniyet Müdürülüğü'nü hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis, bir intihar bombacısıyla polis kılığındaki iki silahlı saldırganın Kerkük'ün kuzeyindeki karakolu hedef aldıklarını duyurdu. Patlamadan hemen sonra, üzerinde patlayıcı bulunan intihar eylemcisi üç kişinin Emniyet Müdürlüğüne girmeye çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Sivil savunma, polis ve askerlerden oluşan kurtarma ekiplerinin, patlamanın şiddetiyle bir kısmı çöken telekom binasında kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Beton bloklarla çevrili olması ve patlamanın 10 metre uzağında meydana gelmesi sebebiyle emniyet müdürlüğünün fazla zarar görmediği ifade edildi.

Hem merkezi hükümetin, hem de bölgesel Kürt yönetiminin üzerinde hak iddia ettiği Kerkük, son dönemde saldırıların hedef haline gelmiş durumda.