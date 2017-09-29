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Dünya

Kerkük'te petrol kuyusu açma projesi iptal edildi

Halepçe'deki petrol kuyusu açılması projesinden, petrol kuyusuna erişimin zorluğu ve bölgede mayınlı arazi bulunma ihtimali yüzünden vazgeçildiği açıklandı

29 Eylül 2017 00:24

Gazprom'un iştiraki Gazprom Neft Middle East Genel Müdürü Sergey Petrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Halepçe petrol kuyusunu açma projesinden vazgeçtiklerini söyledi.

“Yüksek riskli projeler için hazır değiliz”

Sputnik'in haberine göre; Petrov, "Halepçe, 2 bin metre yükseklikteki dağlık alanda bulunuyor. Bölgede altyapı bulunmadığı gibi yaşanan son çatışmaların ardından mayınlı araziler kaldı. Jeopolitik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için ciddi bir yatırım gerekiyor. Ancak bunlar yüksek risk taşıyor ve şirket yüksek riske sahip bölgelerde çalışma yapmaya hazır değil" ifadelerini kullandı.

“Petrol fiyatları düştü ve hayal kırıklığı oluştu”

Petrov şöyle devam etti: "Petrol fiyatları yüksekken, şirketler tüm gelecek vaat eden bölgelere yatırım yaptı, çeşitli pazarlarda varlıklarını artırdı. Petrol fiyatları düştükten ve başlangıçtaki jeopolitik beklentilerle ilgili hayal kırıklığı yaşadıktan sonra şirketler verimlilik göstergelerini revize ederek daha az rekabet edilebilir projeleri askıya aldı" dedi.

“IKBY gelecek vaat ediyor”

Öte yandan Petrov, Halepçe'de yapılan keşif çalışmalarının yatağın elverişli olduğunu gösterdiğini ve IKBY topraklarındaki çalışmaların şirketleri açısından gelecek vaat ettiğini söyledi.

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