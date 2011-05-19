-KERKÜK'TE ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ KERKÜK (A.A) - 19.05.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde polise karşı düzenlenen bir dizi saldırıda ölü sayısının 25'e yükseldiği, yaralı sayısının 79 olduğu bildirildi. Güvenlik kaynakları, en az üç bombalı saldırı sonucunda çoğu polis 25 kişinin öldüğünü, 79 kişinin de yaralandığını belirtti. İlk önce emniyet müdürlüğü otoparkındaki bir araca yerleştirilmiş bombanın patladığı, birkaç dakika sonra da civardaki bomba yüklü bir aracın infilak ettiği kaydedildi. Bu patlamaların ardından, kriminal soruşturma birimi şefinin konvoyunun geçişi sırasında da bomba yüklü bir aracın infilak ettiği, patlamada bu birimin şefiyle birlikte 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Kerkük'teki patlamalarda daha önce 15 kişinin öldüğü bildirilmişti.