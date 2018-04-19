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Dünya

Kerkük'te Kürt adayların afişlerine saldırı

Kerkük'te iki liste, bir koalisyon ve yedi bağımsız olmak üzere toplam 132 aday 12 sandalye için yarışacak

19 Nisan 2018 16:39

12 Mayıs'ta merkezi parlamento seçimleri için sandık başına gidecek olan Irak'ta yoğun bir kampanya süreci yürütülüyor. Ancak Kerkük'ten gelen haberlere göre, Kürt adayların afiş ve flamalarına sistematik saldırılar düzenleniyor.

Irak 12 Mayıs’ta genel seçimlere gitmeye hazırlanırken, Erbil ile Bağdat arasında statüsü tartışmalı olduğu belirtilen Kerkük’teki Kürt adayların baskı altında olduğu ifade edildi. Rudaw’ın haberine göre, merkezi parlamentoya seçilmek için aday olan Kürtlerin afiş ve flamalarına saldırı düzenleniyor.

Kürt adaylar yetkililerin bu saldırıları önlemesini talep ederken, milletvekili adayı Dilan Gafur, “Afişlerin yırtılması doğru bir şey değil. Bu işi yapan kişi ve tarafların demokratik olmadığını gösteriyor. İlgili tarafların bir an önce soruşturma başlatmasını ve sorumluları cezalandırmalarını istiyoruz” dedi.

Rudaw, Kürt adayların afişlerin yırtılmasını aksine, Arap, Türkmen ve Hristiyan adaylar Kürt mahallelerinde rahatça propaganda yaptığına dikkat çekti.

Kerkük’te iki liste, bir koalisyon ve yedi bağımsız olmak üzere toplam 132 aday 12 sandalye için yarışacak.

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