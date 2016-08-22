Kerkük'te IŞİD'in çocuk canlı bombası yakalandı

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde, IŞİD'in intihar bombacısı olarak görevlendirdiği öne sürülen 15 yaşında bir çocuk, güvenlik güçlerince yakalandı.
Daily Mail'in haberine göre, Kerkük Polis Müdürü Albay Hattap Ömer, canlı bomba yeleği taşıyan çocuğun 15 yaşlarında olduğunu belirtti.
Ömer, "Kerkük'ün Tisin semtindeki Resul Azam Camisi'ne saldırı düzenlemek isteyen çocuk, üzerindeki bomba yeleğiyle yakalandı" dedi.
Üzerindeki yeleği çıkarmamak için direnen çocuğun, güvenlik güçlerine karşı koymaya çalışırken ağladığı görüldü.
Çocuk, olayın ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.