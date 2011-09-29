-Kerkük'te intihar saldırısı: 3 ölü, 74 yaralı BAĞDAT (A.A) - 29.09.2011 - Kerkük'ün merkezinde bir bankaya düzenlenen intihar saldırısında 3 polisin öldüğü ve 74 kişinin yaralandığı bildirildi. Kerkük Emniyet Müdür Yardımcısı Tümgeneral Turhan Abdurrahman, Kerkük'ün merkezinde bulunan 1 Haziran Bankası'na bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendiğini ifade etti. Olayda 3 polisin hayatını kaybettiğini, aralarında polislerin ve sivillerin bulunduğu 74 kişinin yaralandığını söyleyen Abdurrahman, saldırının Türkmen mahallesinde Irak Türkmen Cephesi ile Kerkük İl Meclisi arasında kalan 1 Haziran Bankasına maaşlarını çekmek için gelen polisleri hedef aldığını belirtti. Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getiren Abdurrahman, saldırıyı kimin yaptığına ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını kaydetti.