Kerkük’te çifte bombalı intihar saldırısı

Bağdat, 5 Kasım, (DHA)- Irak’ın Kerkük kentinde bulunan Haşdi Şabi’nin binasına çifte intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 5 kişi öldü, 20’den fazla kişi yaralandı.

Bomba yüklü motosiklet ile gerçekleştirilen saldırı Atlas mahallesinde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Atlas mahallesindeki saldırının Şii’lerin ibadet için gittikleri Kerkük merkezindeki Şii camisine yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Bu saldırıda 16 kişi yaralandı. Patlayan bombalardan birisi de Haşdi Şabi’nin merkez ofislerinden birini hedef aldı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybederken, 20’nin üzerinde yaralı olduğu bildirildi.