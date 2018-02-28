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Dünya

Kerkük'te bomba yüklü motosiklet patlatıldı

Saldırıda can kaybı olmadığı ifade edildi

28 Şubat 2018 03:31

Irak'ın Kerkük kent merkezinde park halindeki bomba yüklü bir motosikletin patlatıldığı, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, Kerkük kent merkezindeki Kudüs Caddesi'nde park halindeki bomba yüklü bir motosikletin uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşen patlamada can kaybının yaşanmadığını ancak etraftaki araçların ve iş yerlerinin büyük hasar gördüğünü aktaran Kamil, sorumluların yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

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