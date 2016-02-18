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Kerkük-Yumurtalık boru hattına düzenlenen saldırı nedeniyle Türkiye'ye petrol sevkiyatı durdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani: PKK, Kürdistan Bölgesi'nin içişlerine müdahale etmesin

18 Şubat 2016 17:51

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kerkük-Yumurtalık boru hattına Şanlıurfa il sınırları içinde yapılan saldırı nedeniyle dün geceden itibaren Türkiye'ye yönelik petrol sevkiyatının durdurulduğunu duyurdu

Bakanlığın resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, "Türkiye sınırları içinde Şanlıurfa'daki sabotaj nedeniyle Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı'na yapılan petrol sevkiyatı durmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Peşmerge güçlerinin DAEŞ'e karşı yürüttüğü savaşa ve IKBY'deki ekonomik krize değinilerek, "Bu saldırı doğrudan Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan halkın rızkına yöneliktir. Hükümet, terör örgütü DAEŞ'e karşı savaşan Peşmerge güçlerinin maaşlarını ve ihtiyaçlarını da bu petrol hattından sağlamaktadır" dendi.

Türkiye'den saldırıları durdurması ve güvenliği arttırması talebinin dile getirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye hükümetinden güvenlik önlemlerini arttırmasını talep ediyoruz. Çünkü bu tür saldırılar Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan halka büyük zarar vermektedir. Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle hükümetimiz Peşmerge maaşlarını güçlükle karşılamaktadır. Çünkü petrol geliri oldukça azalmış durumda. Bu saldırı Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge güçlerinin terörizme karşı mücadelesine büyük zarar vermektedir."

 

"PKK, Kürdistan'ın içişlerine karışmasın"

 

Öte yandan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "PKK, Kürdistan Bölgesi'nin içişlerine müdahale etmekten uzak dursun. Enerji ve doğal gaz sevkiyatının PKK'yı ilgilendiren bir yönü yoktur” dedi.

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