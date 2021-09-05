Kerkük yakınlarında IŞİD saldırısı; 10 Irak polisi hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük şehri yakınlarında IŞİD militanlarının düzenlediği saldırılarda 10 polis hayatını kaybetti. Saldırılarda dört polis memuru da yaralandı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Kerkük’e 30 kilometre uzaklıktaki Rashad şehrinde polis noktasına düzenlenen saldırıda, IŞİD militanları ve polis memurlarının yaklaşık 2 saat çatıştığı belirtildi.

Polis kaynakları, militanların çatışma bölgesine polis desteğinin ulaşmasını engellemek için yollara bomba yerleştirdiğini söyledi. 3 polis aracının uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

IŞİD saldırının sorumluluğunu resmi olarak üstlenmese de bölgede militanların aktif olduğu bilinirken bir güvenlik kaynağı da saldırıdan sorumlu olduklarını söyledi.