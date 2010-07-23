-KERKÜK VE MUSUL'DA SALDIRILAR: 6 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Irak'ın Kerkük ve Musul kentlerinde dün akşam düzenlenen çok sayıda saldırıda toplam 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Irak resmi haber ajansı İNA'nın bir güvenlik yetkilisine dayanarak verdiği haberde, Irak'ın Kerkük kentinin El Karka bölgesinde Şeyh Salih İshaki Camisinin imamının, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda öldüğü belirtildi. Ajansa açıklamada bulunan güvenlik yetkilisi, İshaki'yi öldüren kişileri bulmak amacıyla bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını söyledi. Irak'ın Musul kentinde dün akşam düzenlenen saldırılarda da toplam 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ajansın Irak Vakıflar Bakanlığının Ninova vilayetindeki bir yetkilisine dayanarak verdiği habere göre, Musul'un El Orayic köyündeki Esselam Camisinin imam hatibi Şeyh Fethi İzzeddin El Naimi, Musul kentinin Zeynili mevkisindeki evinde kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Yetkili, Ninova vilayetinde son birkaç yılda onlarca imamın ve hatibin öldürüldüğüne dikkati çekerek, Irak'taki ilgili kuruluşlara durumu incelemeleri ve bu saldırıların gerisindeki örgütleri ortaya çıkarmaları çağrısında bulundu. Musul'un batısında düzenlenen ikinci saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ajans, Dorat El Yarmuk mevkisinde 2 düzenekli patlayıcının, polis devriye araçları geçtiği sırada art arda patlatılması sonucu 1 polisin öldüğünü, 4'ü polis 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Ajansa açıklama yapan kaynak, yaralıların yakındaki El Cumhuriye hastanesinde tedavi altına alındığını söyledi. Haberde, Musul'un batısındaki Zencili bölgesinde bir kişinin de bölgedeki ana karayolunda kimliği belirsiz silahlı kişilerce açılan ateş sonucu öldüğü belirtildi. Musul'un batısındaki El İslah semtinde düzenekli patlayıcılarla bir polis devriyesine saldırı düzenlendiğini bildiren ajans, bu saldırıda da 2 polisin yaralandığını kaydetti. Ajans, Musul kentinin kuzeyinde El Maarif semtinde el yapımı düzenekli patlayıcıyla Irak ordu devriyesini hedef alan başka bir saldırıda da 3 sivilin yaralandığını duyurdu. Musul'daki son saldırının da kentin batısında Tel Er Rimman bölgesinde düzenlendiğini belirten ajans, bölgedeki ana caddede bir kişinin, kimliği belirsiz silahlı kişilerce açılan ateş sonucu öldüğünü bildirdi.