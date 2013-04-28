Kerkük çevresine peşmergeler yerleşti, Şii-Sünni gerilimi artabilir!

Irak'ın kuzeyinde statüsü tartışmalı olan Kerkük kenti çevresine peşmergeler konuşlandı. Bu gelişmenin Şii ve Sünni gruplar arasındaki gerilimi tırmandırmasından endişe ediliyor.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürü Halgurt Hikmet, ''Kerkük Valisi Necmettin Kerim ile yaptığımız toplantıdan sonra teröristlerin içeri girmesini engellemek amacıyla ve bir kargaşanın yaşanmaması için peşmerge gücünün Kerkük'ün etrafına konuşlandırılmasını kararlaştırdık'' dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürü Hikmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peşmerge gücü Kerkük'ün etrafına konuşlanmaya başladı. Kerkük'ün içinin emniyetini Kerkük mahalli polisi sağlayacak, peşmerge içeri girmeyecek'' şeklinde konuştu.

Bağdat'tan Kerkük'e heyet

Irak Meclisi'nden bir heyet de, Kerkük ve çevresinde yaşanan şiddet olaylarını incelemek üzere bu şehire geldi.

Kerkük'ün Havice ilçesinde başlayıp çevre bölgelere yayılan ve 92 kişinin ölümü çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan şiddet olaylarını incelemek amacıyla Kerkük'e gelen heyette savunma Komisyonu, insan hakları komisyonu ve emniyet komisyonu üyeleri bulunuyor.

Türkmen köyü hedef alındı

Irak'ın Selahaddin vilayeti sınırları içinde bulunan ve Türkmen nüfusun çoğunlukta olduğu Tuzhurmatu ilçesinde Türkmenler'e yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Irak merkezi hükümetinin silahlı güçlerine bağlı helikopterler Hasadarlı köyünde birçok eve roketle saldırdı. Saldırılarda içinde 6 kişinin bulunduğu bir ev büyük zarar gördü, evde bulunan 6 kişi yaralandı.