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Spor

Kerimov'dan Mourinho'ya 25 milyon avroluk teklif MADRİD (A.A)

08 Eylül 2011 15:36

 -Kerimov'dan Mourinho'ya 25 milyon avroluk teklif  MADRİD (A.A) - 08.09.2011 - İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Rus kulübü Anzhi'den yıllık 25 milyon avroluk teklif yapıldığını ve Portekizli teknik adamın bunu kabul etmediğini ileri sürdü. Futbol tarihinin en pahalı teklifinin Anzhi kulübünün milyoner sahibi Süleyman Kerimov tarafından Mourinho'ya yapıldığı iddia edildi. Kadrosunda Roberto Carlos ve Eto'o gibi futbolcuları bulunduran Anzhi'nin, Rusya'da geçen sezon sonunda, mart ayında Mourinho'ya teklif yaptığı belirtildi. Yıllık net 25 milyon avro önerilen Mourinho'nun, "düşünmeye bile gerek duymadan teklifi reddettiği, çünkü Real Madrid'i bırakmak istemediği" kaydedildi. Marca, Mourinho'ya Anzhi dışında İngiltere'nin Manchester City kulübünden de 20 milyon avroluk teklif yapıldığını, ayrıca Beşiktaş kulübü başkanı Yıldırım Demirören'in Portekizli teknik adama "açık çek sunduğunu" ileri sürdü. 

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