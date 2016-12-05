Kerimcan’ın işine son verildi

'Ablan star bebeğim' sözü dillere dolanan, internet fenomeni Kerimcan Durmaz’ın ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasındaki jüri üyeliğine son verdi.
Posta'da yer alan habere göre, Kerimcan Durmaz, bugün yayınlanacak “bant” bölümden sonra ekrana çıkmayacak.
Samsun’da saldırıya uğradı
Samsun'da Kerimcan Durmaz, sahneye çıktığı kafede saldırıya uğramıştı. Durmaz'a saldıran 4 kişi polisteki sorgusunun ardından karakol çıkışında alkışlarla karşılanmıştı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.