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Kerimcan'dan askerlik açıklaması

"Sosyal medyada paylaşılan sevk kağıdında adı geçen kişi ben değilim"

22 Kasım 2016 12:21

Geçen günlerde sosyal medyada askere gideceği yönünde gündem olan Kerimcan Durmaz, askerlik konusundaki iddialara son noktayı koydu.

Renkli Sayfalar programına katılan Kerimcan Durmaz, hakkında çıkan celp kağıdındaki ismin bir benzerlik olduğunu, askerliğini 2018 yılına kadar tecil ettirdiğini söyledi. Durmaz, "Sosyal medyada paylaşılan sevk kağıdında adı geçen kişi ben değilim, isim benzerliği. Ben geçen sene 'askerlik yapamaz' raporu aldım" dedi.

Kerimcan, Renkli Sayfalar programı sunucularının "Tecil dolduktan sonra askerliğini yapacak mısın?" sorusuna, ise "Zamanı gelince tabiki gitmek isterim ancak o zaman işlerimin ne durumda olacağını da görmek gerek" şeklinde yanıt verdi.

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