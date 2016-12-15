Kerimcan o olaydan ilk kez konuştu: Bu kadar çocuk tecavüzcüsü pislik varken…

Samsun’da sahne aldığı mekanda saldırıya uğrayan ve dayak yediği iddia edilen Kerimcan Durmaz, saldırı sonrası ilk kez Snapchat hesabından detaylı bir açıklamada bulundu.

Kerimcan’ın açıklaması şöyle:

“Herkese merhabalar! Uzun zamandır sizinle buluşamıyordum, kendimi iyi hissetmiyordum ama şimdi gayet iyiyim. Kötü bir olay yaşadım biliyorsunuz ama artık bu olaylı ilgili pek fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Hakkımda çok fazla şey söylendi ama şu anda gayet iyiyim. Sadece psikolojik açıdan biraz rahatsızım.

“Biraz kafamı dağıtmak için Milano’ya geldim, arkadaşlarımın yanına. Bir süre uzak durmak istedim etrafımdaki her şeyden… Psikolojim biraz düzelsin diye. Ama iyiyim, milyarlarca mesaj aldım geçmiş olsun, iyi misin diye… Çok teşekkür ediyorum bütün iyi dilekleriniz için. Bu konuyla alakalı sadece şöyle bir şey söyleyebilirim.

“Etrafımızda bu kadar cinsel istismar yapan, çocuk tecavüzcüsü pislik insan varken, benim gibi kimseye zararı olmayan bir insanın saldırıya uğraması çok saçma geliyor bana. Bu arada adli sürecimiz de başlatıldı. Ülkemizdeki adalete de güveniyorum ve bu iğrenç saldırı yapan insanları da Allah’a havale ediyorum.”