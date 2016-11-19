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Kerimcan Durmaz askere mi gidiyor?

Durmaz "kafamı kaldıracak zaman bulduğumda gitmek istiyorum" demişti

19 Kasım 2016 12:57

Instagram’da 1 milyon 500 bin takipçisi olan Kerimcan Durmaz'ın askere gideceği iddia edildi.

Snapchat’te çektiği kısa videolar ile fenomen haline gelen Kerimcan Durmaz'ın adının yer aldığı askerlik sevk kağıdı bu iddiaları güçlendirdi. Statüsü yedek subay olarak görünen Durmaz için Twitter'da #KerimcanDurmazaskere hashtagi açıldı.

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Gerçek ortaya çıktı!

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan sevk kağıdının aslı ortaya çıktı. Belgenin Kerimcan Durmaz ile aynı adı taşıyan birine ait olduğu anlaşıldı.

1994 doğumlu Kerimcan Durmaz, Hürriyet'e verdiği röportajda eğitim durumunun lise olduğunu söylemiş ve şu açıklamayı yapmıştı: "Aşkım ben lise mezunuyum, tam sınav döneminde böyle bir popülerlik olduğu için üniversiteye ara verdim sadece. İşlerim hafifledikten sonra, kafamı kaldıracak zaman bulduğumda gitmek istiyorum"

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InstagramKerimcan Durmazasker

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