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Kerim Tekin'in son isteği

1998'de geçirdiği trafik kazasıyla milyonları yasa boğan Kerim Tekin’in son isteğinin ‘evlenmek’ olduğu belirtildi.

12 Kasım 2008 02:00

1998 yılında Afyon’da geçirdiği trafik kazasıyla milyonları yasa boğan Kerim Tekin’in son isteğinin ‘evlenmek’ olduğu belirtildi.

Aynı kazada Kerim Tekin’in yanında bulunan menajeri Halis Bütünley, aynı kazada kendisinin de öldü sanılarak morga bırakıldığını ancak mucizevi bir şekilde hayata döndüğünü anlatırken Kerim Tekin kazadan bir saat önce kendisinden “evlenmeyi” istediğini de dile getirdi… Bütünley, “Kerim son olarak arabada benden evlenmek için müsaade istedi. Ancak ben kabul etmedim. Ya evlenir şarkıcılığı bırakırsın ya da star olursun dedim” dedi…

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