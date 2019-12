-Kerem Tunçeri: Hepimiz üzgünüz VİLNİUS (A.A) - 12.09.2011 - A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Kerem Tunçeri, 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'ne 2. turda veda ettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, ''Ancak takımda kötü zamanda da herkes birbirine destek oldu'' dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kerem Tunçeri, çok iyi savunma yaptıkları bir turnuvada hücum olarak çok sıkıntı çektikleri için maçları kaybettiklerini vurgulayarak, ''Eskiden bu kadar kötü yüzdeyle hücum ettiğimiz zamanlarda hepsini 20-30 sayıyla kaybederdik. Ancak burada bütün maçları son 1 dakikada kaybettik. Hepimizin üzüntüsü de bu'' diye konuştu. Takımın kötü zamanda da birlik ve beraberlik içinde olduğunu anlatan Kerem, şunları söyledi: ''Takımda birlik, beraberlik hiçbir zaman bozulmadı. Kim ne atmış, kim ne tutmuş, kim hata yapmış hiçbir zaman onlar sorun olmadı. Herkes birbirine destek olmaya çalıştı. Geçen sene kazanırken herkes birbirine iyiydi. Her zaman iyi günde insan beraber, iyi oluyor. Ama iyi olan şey de şu anda kötü olan zamanda da beraberiz. Suçlu hepimiziz. Özellikle bizim gibi tecrübeli oyunculardan beklentiler çok büyüktü, biz de bunun farklındayız. Hepimiz üzgünüz.'' -''Kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum''- Kerem Tunçeri, turnuva devam ederken kendisiyle ilgili yapılan eleştirilerden etkilenmediğini dile getirerek, ''Artık 32 yaşındayım. Eleştirilerden etkilenmiş genç arkadaşlarımız olabilir. Ben kendi oyunumu oynamaya çalıştım'' dedi. Geçen sene dünya ikincisi olan milli takımdan beklentilerin fazla olmasının normal olduğunu kaydeden Kerem, şöyle devam etti: ''Beklentiler fazlaydı ama iyi niyetli olmayan insanlar olabilir. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yoksa eleştiriler olacak. Sonuçta Türk milli takımında oynuyorsun ve geçen sene dünya ikincisi olmuş bir takım. Fakat geçmişte yaşayamayız. Ben, kendimi masaya yatırdığım zaman hiç hoşuma gitmeyen hatalar yaptım. Boş atışları, kaçırmayacağım atışları kaçırdım. Tabii ki bu oyuncuyu psikolojik olarak diğer maçlarda etkiliyor, ama ben takım için hücum yapmasam da savunma için elimden geleni yaptım.'' -''Tek sorunumuz hepimizin formsuz olmasıydı'' Teknik ekiple ilgili eleştirilere katılmadığını belirten Kerem Tunçeri, ''Üzüldüğüm şey hücum edemediğimiz için kaybettik. Taktik olarak, teknik ekibin eksikliği olarak...Bunların hiçbirine katılmıyorum. Her şey çalışıldı, her şey düzgün yapıldı. Tek sorunumuz hepimizin formsuz olmasıydı'' ifadelerini kullandı. A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene'nin kendisinin kaptanlığını yaptığını hatırlatan Kerem, ''Orhun ağabey ile ilgili yapılan eleştirilere katılmıyorum. Ona hepimizin saygısı sevgisi çok fazla. Basketbol bilgisi de Türkiye'deki çoğu antrenörden daha fazla bana göre. Taktik olarak teknik olarak hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tek sorunumuz hücumdaki düşük yüzdemiz'' diyerek sözlerini tamamladı.