Kerem savunmasını verdi

Köln Laboratuvarı'nda açılan B numunesi de pozitif çıkan Efes Pilsen'in milli basketbolcusu Kerem Gönlüm, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu'na savunmasını verdi.



TBF'den yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül'de açılan B numunesinin de pozitif çıkmasının ardından TBF Disiplin Kurulu, Kerem Gönlüm'den 4 Eylül'de savunmasını talep etti.



Kerem Gönlüm tarafından dün verilen savunmayı değerlendirecek Hukuk Kurulu, sporcuya verilecek cezayı belirleyecek.



Kararın ardından Kerem Gönlüm cezayı kabul edecek ya da itiraz hakkını kullanacak. İtiraz durumunda dosya Tahkim Kurulu'na gidecek ve verilecek kararın ardından ceza kesinleşmiş olacak.

