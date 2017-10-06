Kerem Kılıçdaroğlu yemin etti

Sivas'ta, acemi eğitimini tamamlayan, Kerem Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan da katıldı.

Sivas'ta, acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi. Törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da yemin etti. Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Ardından Kerem Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 368'inci kısa dönem erler ile 24'üncü dönem sözleşmeli ve 1997-3 ikinci kademe 2 bin 740 asker yemin etti.

Yaş kütüğüne plaketin çakıldığı törende, katıldıkları bazı eğitimlerde başarı gösteren piyade erlere de plaket verildi. Törende konuşan Sivas Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, törene katılan asker yakınlarına ve Mehmetçiklere teşekkür etti. Ailelerin, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere yurdun dört bir yanından şenliklerle uğurlanan askerlerin yemin törenini gururla izlediklerini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek, tek bilek olan evlatlarımızın duruşundaki heybet, bakışlarındaki kararlılık, omuzlarına yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir. Kutsal askerlik vazifesinin ilk evresini bu törenle başarıyla tamamlayan yiğit Mehmetçiklerimiz, yiğit evlatlarımız yarınlarımız için bizlere güven telkin etmişlerdir."

Anne Kılıçdaroğlu ağladı

Töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan ve çok sayıda asker yakını izledi. Daha sonra askeri birliklerin geçiş töreni gerçekleştirildi. Geçiş töreni esnasında Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağladığı görüldü.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum, aynı zamanda, oğlumla gurur duyuyorum. Geldi askerliğini yaptı, inşallah askerliğini bitirir ve tekrar evine huzur içinde döner" ifadesini kullandı.

Selvi Kılıçdaroğlu da "İnşallah sağ salim benim çocuğum gibi diğer çocuklarımızın hepsi, tüm askerlerimiz evine döner" dedi.

Kerem Kılıçdaroğlu, 3 haftalık acemi eğitiminin ardından askerliğinin kalan bölümünü Sivas Temel Tepe'deki Orgeneral Cemil Cahit Toydemir Kışlası'nda tamamlayacak. Kerem Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'de Sivas'taki birliğine teslim olmuştu.