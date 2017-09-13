Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'taki birliğine cuma günü teslim olacak

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun Sivas\'taki birliğine cuma günü teslim olacağını söyledi. Kerem Kılıçdaroğlu\'nu birliğine, annesi Selvi Kılıçdaroğlu\'nun teslim edeceği belirtildi.

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, gündemi değerlendirmek üzere parti binasında basın toplantısı düzenledi. Karasu, Kerem Kılıçdaroğlu\'nun Sivas\'taki birliğine cuma günü teslim olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

\"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, askerliğini Sivas\'ta yapacak. Kendisi bugün gelecekti. Fakat birliğine en geç 15\'inde teslim olması gerekiyormuş. 15 Eylül Cuma günü gelip birliğine teslim olacak. Kerem bey diğerleri gibi vatani görevini bedelli de yapabilirdi ama bedelli yapmamıştır. Her Türk evladının onur ve şerefle yerine getirdiği askerlik görevini piyade er olarak yapacaktır. Şu anda saat netleşmedi. Bir organizasyonumuz olmayacak. Yoğun bir kalabalık, partililer olmayacak.\"

\'ÜNİVERSİTE, CUMHURİYET VE ATATÜRK\'LE HESAPLAŞMA DERDİNE DÜŞMÜŞTÜR\'

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi yönetimini eleştirdi. Üniversitenin yeni yapılan internet sitesinden \'Cumhuriyeti Seviyorum\' ve Atatürk resminin kaldırıldığını söyledi. Karasu şöyle dedi:

\"Geçen yıl göreve gelen Cumhuriyet Üniversitesi yönetimi 1 yıllık sürede üniversitenin vizyonunu yok etmiş, Cumhuriyetin 50\'nci yılında kurulan bir üniversiteyi adeta Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının cirit attığı bir kurum haline getirmiştir. Göreve gelir gelmez üniversitenin amblemini değiştirmiş, güzel sanatlarda heykelleri kaldırmış ve en son olarak da internet sitesindeki Atatürk resmini ve \'Cumhuriyeti Seviyorum\' yazısını kaldırmıştır. Geçmişi cemaatler yönünden şaibeli olan bu yönetim kendilerini birilerine hoş göstermek için adeta Taliban zihniyetine bürünmüş, Cumhuriyet ve Atatürk ile hesaplaşma derdine düşmüştür. Geldiği günden itibaren temizlikçisinden profesörüne kadar tüm kadrolar ile uğraşan bu zihniyet Atatürk ve Cumhuriyeti sileceğine hastanede çalışan insanların döner sermayelerini ödesin ve üniversitenin piyasaya olan borçlarını ödeme derdinde olsun. Sivas\'a gelen öğrencilerin yurt sorunlarını çözsün.\"



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