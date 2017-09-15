T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta birliğine teslim oldu

Kısa dönem askerlik yapacak olan Kılıçdaroğlu, 6 Ekim'de yemin edecek

15 Eylül 2017 20:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas'a giderek birliğine teslim oldu.

Sabah saatlerinde karayolu ile Ankara'dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu'na, annesi Selvi Kılıçdaroğlu, kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan eşlik etti.

Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapısına minibüsle gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptı.

Kerem Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan birliğine girdi. 368’inci kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu’nun 6 Ekim’de yemin edeceği öğrenildi. 

ETİKETLER

Kerem KılıçdaroğluKemal KılıçdaroğluaskerlikSivas

İlgili Haberler

Kerem Kılıçdaroğlu teslim oluyor: Askerden sonra iş bulacağım, evleneceğim

"Bilinçli olarak bedelli askerlik imkanını tercih etmedim"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24