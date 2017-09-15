Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta birliğine teslim oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas'a giderek birliğine teslim oldu.

Sabah saatlerinde karayolu ile Ankara'dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu'na, annesi Selvi Kılıçdaroğlu, kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan eşlik etti.

Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapısına minibüsle gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptı.

Kerem Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan birliğine girdi. 368’inci kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu’nun 6 Ekim’de yemin edeceği öğrenildi.