Kerem Gönlüm'ün cezası belli oldu

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beko Basketbol Ligi'nde geçen sezon Efes Pilsen ile Fenerbahçe Ülker arasında yapılan play-off final serisi 5. maçı bitiminde yapılan doping kontrolü neticesinde test sonucu pozitif tespit edilen Efes Pilsenli basketbolcu Kerem Gönlüm'e 1 yıl hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası verdi.

Disiplin Kurulu, 14.06.2009 tarihinde İstanbul'da oynanan Efes Pilsen – Fenerbahçe Ülker Beko Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi 5. müsabakası bitiminde yapılan doping kontrolü neticesinde; test sonucu pozitif tespit edilen Efes Pilsen sporcusu Kerem Gönlüm'e 1 yıl hak mahrumiyeti ve 10.000 TL para cezası, Efes Pilsen Kulübü'nün anılan şekilde "ihmali" nedeniyle 30.000 TL para cezası verdi.