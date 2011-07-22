T24 LogoT24 Logo
Spor

KEREM GÖNLÜM'DEN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2011 23:59

-KEREM GÖNLÜM'DEN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Litvanya'da 31 Ağustos-18 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde İtalya'nın Bormio kentinde kamp yapan Milli Takım'da dün sakatlanan Kerem Gönlüm'ün ön çapraz bağlarının koptuğu ve parkelerden 4-5 ay uzak kalacağı bildirildi. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam antrenmanında sakatlanan Kerem Gönlüm'ün MR'ı çekildi. Sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilen oyuncunun, parkelerden 4-5 ay kadar uzak kalacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24