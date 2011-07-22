-KEREM GÖNLÜM'DEN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Litvanya'da 31 Ağustos-18 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde İtalya'nın Bormio kentinde kamp yapan Milli Takım'da dün sakatlanan Kerem Gönlüm'ün ön çapraz bağlarının koptuğu ve parkelerden 4-5 ay uzak kalacağı bildirildi. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam antrenmanında sakatlanan Kerem Gönlüm'ün MR'ı çekildi. Sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilen oyuncunun, parkelerden 4-5 ay kadar uzak kalacağı kaydedildi.