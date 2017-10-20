Kerem Demirbay'dan 'Milli Takım' açıklaması: Fatih Terim’in kararıma saygı duymasını beklerdim

Almanya Bundesliga’da Hoffenheim forması giyen ve Almanya Milli Takımı’nı tercih eden Türkiye asıllı Almanyalı futbolcu Kerem Demirbay, dönemin Futbol Direktörü Fatih Terim’in, bu kararına saygı duymasını beklediğini söyledi.

Hoffenheim’ın Başakşehir’i evinde 3-1 yendiği karşılaşmada 2 asist yaparak öne çıkan isimlerden olan Demirbay, “Almanya’yı seçsem de ben Türk’üm. Maalesef zamanı gelince açıklama yapacağım” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Fatih Terim’in Türkiye A Milli Takımı’na katmaya çalıştığı Kerem Demirbay, 17 Mayıs 2017’de Almanya A Milli Takımı’ndan davet aldı.

Daha sonra bazı kaynaklar, Kerem’in milli takım tercihini Almanya’dan yana kullandığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kerem Demirbay’ın Türkiye Milli Takımı’nda forma giyeceğini açıkladı.

TFF: Türk Milli Takımı'nda

oynamak istediğini bize iletti

Federasyon’dan yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Hoffenheim’da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu birkaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı’nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti.

Fatih Terim’in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay’ın gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor.”

Bu açıklamanın ardından dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, “Umarım bizi seçer. Seçmezse de yapacak bir şey yok” diyerek akıllarda soru işareti yarattı.

Terim: Kerem konusunda 1.5

senedir aramızda ilişki ağı var

Terim, Demirbay’ın milli takım sürecini şöyle anlattı: “Karlsruhe Başkonsolusluğu Kerem'i müracaat etmesi için bekliyor. TFF vasıtasıyla. Bugün sabah randevusu vardı. Oraya kadar her şey olmuştu.

Löw'ün ve Alman Milli Takımı'nın beğenmesinden dolayı biz mutluyuz. Kerem konusunda 1 buçuk senedir aramızda ilişki ağı var. Yardımcı hocalarımız kendisiyle, ailesiyle görüştü. En son benle görüşmek istedi, görüştüm.

2 gün önce yazılı olarak bize FIFA'ya gönderilmek üzere ıslak imzasıyla Türkiye Milli Takımı'nda oynamak istediğini belirten bir yazısı var. Bugün ilginç bir şey olmuş. Prosedür gereği 2 hafta öncesinden Avrupa'da forma giyen oyuncularımıza tebligat yapmak zorundayız.

Emre Mor'a, Arda'ya, Hakan Çalhanoğlu'na, Emre Çolak'a... Ben bu kağıt elime geçince Hoffenheim'a resmi yazıyı da gönderdim. Davet yazısını. Kibarlık etmişler ve gurur duymuşlar ki resmi sitelerinde yayınladılar.

Hoffenheim, yazıyı resmi sitesinden geri çekti!

Ne hikmetse birkaç saat sonra geri çekmişler. Bizde başka evraklar da var. Türk halkı bilmelidir ki çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizde oynayacağını, gurur duyacağını söyledi.

Milli Takım kampında onunla ilgili söylediklerim var. Yardımcı hocalarımız çok uğraştılar. Biz bu işin bittiğini zannederken, böyle bir şeyle karşılaştık. Umarım bizi seçer. Seçmezse de yapacak bir şey yok. Olayların doğru bilinmesinden yanayım."

Kerem: Almanya'yı seçtim;

bir şey söylemek istemiyorum

Kerem, aynı gün şu açıklamayı yaptı;

"İki tarafa da ayıp olacak ama ben Almanya Milli Takımı'nı seçtim. Doğrusunu söylemek gerekirse Almanya'yı seçtim, bununla ilgili birşey söylemek istemiyorum. İki Milli Takım beni istedi. Son kararımı verdim o da Almanya oldu."