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Spor

Kerem Demirbay: Alman pasaportumdan vazgeçmeyeceğim

Hoffenheim'de oynadığı futbolla beğeni kazanan Kerem Demirbay, hangi milli takımı seçeceğine henüz karar vermediğini söyledi

17 Kasım 2016 18:18

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay, Alman pasaportundan vazgeçmeyeceğini dile getidrdi.

Alman spor dergisi Kicker'e röportaj veren Demirbay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takıma katılması çağrısına olumlu yanıt verip vermeyeceği şeklindeki soruya, "Danışmanımla ve TFF ile bir araya geldim. Alman pasaportumdan vazgeçmeyeceğimi, bunun yerine çifte vatandaşlık başvurusunda bulunabileceğimi söyledim. Buna izin verildiği takdirde her teklife açığım. Yani henüz nihai bir karar vermedim." cevabını verdi.

 

Almanya'dan teklif gelmedi

 

Almanya Futbol Federasyonu'nun kendisine çağrı yapmadığını belirten Kerem, "Böyle bir teklifin gerçekleşmesi, her oyuncuyu sevindirir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Almanya'nın 21 yaş altı milli takımlarında oynayan Kerem, 2013 yılında transfer olduğu Hamburg tarafından Kaiserslautern ve Fortuna Düsseldorf takımlarına kiralanmış, sezon başında ise 1,7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'ın kadrosuna dahil olmuştu.

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