Kerem Bursin: Jön diye bir mertebe yok; çocuk sahibi olmak istiyorum

Oyuncu Kerem Bürsin bir dergiye kapak oldu. Dergi için Amerika'da kameraların karşısına geçen Bursin "jön" kavramı hakkında konuştu. Jönlüğün Türkiye'ye has bir durum olduğunu belirten Bursin, "Hollywood'da dahi 50'lerde kalmış bir tanımlama. Artık jön diye bir şey yok" dedi.

"Ben oyuncu olmak istiyorum" diyen Bursin, Bunun için bir jön mertebesi yok" ifadesini kullandı.

Serenay Sarıkaya ile ilişkileri hakkında konuşan Bursin, "Evliliğe karşı değilim. Evlilik yapısı bana göre daha önemli. Kaldı ki çocuk da istiyorum" dedi.