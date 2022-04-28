Kerem Aktürkoğlu için en ciddi talip Marsilya

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da pek çok kulübün radarına girdi. Aktürkoğlu'nun, Süper Lig'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan oyuncusu olması bekleniyor.



Star Gazetesi'nin haberine göre; Almanya, Fransa ve İspanya'dan talipleri olan 23 yaşındaki oyuncuya en ciddi talip ise Marsilya. Fransız kulüp, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.



Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in ardından Kerem Aktürkoğlu içinde girişimlerini artıran Fransız kulüp Galatasaray ile masaya oturacak.



Kerem Aktürkoğlu transferinin 20 milyon euro civarında bitmesi bekleniyor.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 48 resmi maçın 43'ünde ilk 11'de yer aldı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.