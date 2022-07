Kerem Aktürkoğlu: Her şey için teşekkürler

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 51 maçta 13 gol atıp 12 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, sezonun son maçının ardından Twitter’dan Türkçe ve İngilizce olarak açıklama yaptı.

İsmi Lyon ve Dortmund ile anılan iki Avrupa devinin de yakın takibinden olan 23 yaşındaki milli futbolcu, taraftarlara seslenip kendilerini üzdüklerini belirtip, “Her şey için teşekkürler” dedi.

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem’in açıklaması şöyle:

“Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiçbir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler.”

Galatasaray tarihine geçti

Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçında oyuna sonradan girerek sezonun 52. maçına çıktı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Servet Çetin’i geçerek Galatasaray formasıyla bir sezonda en fazla maça çıkan futbolcu olarak tarihe geçmeyi başardı.