-KERBELA'DA ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ BAĞDAT (A.A) - 26.07.2010 - Irak'ın Kerbela kenti yakınında, Şiileri hedef alan çifte bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 25'e çıktı. Polisin verdiği bilgiye göre, militanlar park halindeki patlayıcı yüklü iki otomobili, Şii hacılar geçerken patlattılar. Saldırıda 68 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmasa da sorumlunun Sünni militanlar olduğu tahmin ediliyor. Şiiler, kayıp 12. İmam Mehdi'nin doğum günü kutlaması dolayısıyla Kerbela'ya akın ediyor. Kerbela vilayet yetkilisi Muhammed El Musavi, patlamaların kutsal sayılan Kerbela ile Necef kentleri arasındaki yolda olduğunu söylemişti.