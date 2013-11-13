T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kerbela şehitleri için Halkalı'da anma

Kerbela olayının 1374'üncü yılında İstanbul'da tören düzenlendi

13 Kasım 2013 15:19

Hazreti Muhamamed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1374’üncü yılında, Halkalı'daki Arena Mega'da tören düzenlendi.

Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından düzenlenen "Geleneksel Aşura Matem Merasimi", Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ile İranlı yetkililer de katıldı.

 

Arena Mega doldu

 

Törene katılmak üzere sabahın erken saatlerinde yurt içi ve dışından Halkalı'ya gelenler, "Ya Hüseyin", "Ya Zeyneb", "Her gün Aşura, her yer Kerbela" şeklinde pankartlar açtı.

Katılımcılar, "Lebbeyk ya Hüseyin" şeklindeki nida ve dualarla gözyaşı döktü. Ellerini göğüslerine vuran kalabalık, okunan mersiyelere ve dualara eşlik etti.

Arena Mega'nın önündeki havuzun, Kerbela'da dökülen kanı simgelemesi için kırmızı renge boyandığı görüldü.

Kapıların açılmasıyla 10 bin kişilik Arena Mega kısa sürede doldu. Mekanın dışında kalan kalabalık ise töreni, barkovizyondan izledi.

Bu arada, bu yıl ilk kez "Evrensel Aşure Matem Merasimi" kapalı mekanda yapıldı.

Öte yandan, Kızılıy da "Kan ver, hayat Kurtar" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenleniyor.

Emniyet güçlerinin yanı sıra özel güvenlik görevlileri, Aşura Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

 

ETİKETLER

kerbelahalkalıanmaalevişiihz hüseyinyezid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24