Kerbela şehitleri için Halkalı'da anma

Hazreti Muhamamed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1374’üncü yılında, Halkalı'daki Arena Mega'da tören düzenlendi.

Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından düzenlenen "Geleneksel Aşura Matem Merasimi", Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ile İranlı yetkililer de katıldı.

Arena Mega doldu

Törene katılmak üzere sabahın erken saatlerinde yurt içi ve dışından Halkalı'ya gelenler, "Ya Hüseyin", "Ya Zeyneb", "Her gün Aşura, her yer Kerbela" şeklinde pankartlar açtı.

Katılımcılar, "Lebbeyk ya Hüseyin" şeklindeki nida ve dualarla gözyaşı döktü. Ellerini göğüslerine vuran kalabalık, okunan mersiyelere ve dualara eşlik etti.

Arena Mega'nın önündeki havuzun, Kerbela'da dökülen kanı simgelemesi için kırmızı renge boyandığı görüldü.

Kapıların açılmasıyla 10 bin kişilik Arena Mega kısa sürede doldu. Mekanın dışında kalan kalabalık ise töreni, barkovizyondan izledi.

Bu arada, bu yıl ilk kez "Evrensel Aşure Matem Merasimi" kapalı mekanda yapıldı.

Öte yandan, Kızılıy da "Kan ver, hayat Kurtar" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenleniyor.

Emniyet güçlerinin yanı sıra özel güvenlik görevlileri, Aşura Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.