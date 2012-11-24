Binlerce kişi Kerbela'yı andı

Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali'nin oğlu İmam Hüseyin ile 72 arkadaşının Kerbela Çölü'nde şehit edilişinin 1373. yıldönümü nedeniyle Türkiye ve dünya genelinde anma törenleri ve gösteriler düzenlendi. İstanbul Halkalı'da binlerce kişi yağmura rağmen Aşure Meydanı'nı doldurdu.

Kars'ta Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde toplanan Caferiler, bir süre dua etti. Grup, daha sonra ağıt ve salavat eşliğinde sine vurup, zincirle sırtlarını döverek, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami önüne kadar yürüdü.

Kars Garnizon Şehitliği önünde devam eden programda konuşan Vali Eyüp Tepe, binlerce yıldır herkes tarafından anılan bugünün, Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşlik günü, İslam ve Müslüman düşmanlarının sevindirilmeyeceği bir gün olduğunu söyledi.

Kars Caferilerinin Dini Lideri Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyyid Ahmet Erdem de Kerbela olayının Müslümanlar arasına sokulan fitnenin doğurduğu bir trajedi olduğunu anımsatarak, Kerbela acısının kıyamete kadar dinmeyeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, deste grupları dua ve mersiyeler eşliğinde sine dövüp, zincir vurarak Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na geldi.

Iğdır'da da Asri Mezarlık'ta başlayan anma törenlerinde, çok sayıda kişi, Hz. Hüseyin ile 72 yakınının şehit edilişini anmak için ağıt yaktı, salavat getirdi. Siyah kıyafetli gençlerden oluşan deste grupları da zincirle dövündü.