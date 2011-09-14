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Kepsut'ta orman yangını KEPSUT (A.A)

14 Eylül 2011 21:38

-Kepsut'ta orman yangını KEPSUT (A.A) - 14.09.2011 - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan orman yangınına, 2 uçak, 4 helikopter, 1 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Kepsut'un Akçakertil mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alamadı. Çok sayıda aracın sevk edildiği yangına, 2 uçak, 4 helikopter ile Kepsut'un yanı sıra Dursunbey, Sındırgı, İvrindi ve Bigadiç ilçelerinden gelen 12 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

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