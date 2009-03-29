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Spor

Kepez Galatasaray'ı yıktı

Kepez Belediyesi, Fitch ve Traylor'ın skorer oyunuyla Galatasaray Cafe Crown'u sahasında 75-69'luk skorla geçti.

29 Mart 2009 02:00


Kepez Belediyesi, Fitch ve Traylor'ın skorer oyunuyla Galatasaray Cafe Crown'u sahasında 75-69'luk skorla geçti.


Beko Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Kepez Belediyesi kendi sahasında Galatasaray Cafe Crown'u 75-69 mağlup etti.

Karşılaşma iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. Maçın başında Galatasaray Cafe Crown, üç sayılık atışlarla, ev sahibi ekipse hızlı hücumlarla üstünlük sağlamaya çalıştı. Birinci çeyreğin ilk 5 dakikası Kepez Belediyesi'nin 6-5 üstünlüğüyle geçilirken, periyot da Fitch ve Traylor'ın etkili oyunuyla 20-12 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında toparlanan konuk takım, Cüneyt ve Hosley'in sayılarıyla aradaki farkı kapattı ve 15. dakikada 26-24 öne geçti. Ancak Kepez Belediyesi Fitch ve Mclinton'un sayılarıyla devre arasına 37-33 önde girmeyi başardı.

Kepez Belediyesi üçüncü periyotta da maça ağırlığını koydu. Özellikle Fitch'in uzaktan bulduğu sayılar ve Barış'ın etkili oyunuyla 27. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 54-43

Galatasaray Cafe Crown periyotun sonuna doğru hızlı hücumlarla farkı azalttı ancak üçüncü çeyrek de Kepez Belediyesi'nin 59-54 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın son çeyreği çekişmeli geçti. Kepez Belediyesi'nden Traylor ve Fitch'in sayılarına, konuk takımdan Tolliver, Graves ve Hosley cevap verdi.

Karşılaşmanın son üç dakikasına 73-64, son dakikasına da 73-69 önde giren Kepez Belediyesi, maçtan da 75-69 galip ayrıldı.

Kepez Belediyesi'nden Fitch 25, Traylor 19 sayı, konuk takımdan da Hosley 17 sayıyla maçın en fazla sayı üreten oyuncuları oldular.

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