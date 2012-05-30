Kepenk kapattıran ‘örgüt üyesi’ sayılacak

Yargıtay, esnafa iş yerlerini açmamaları için baskı yapanların, ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan cezalandırılmaları gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ekim 2009'da Kayapınar ilçesinde esnafa zorla kepenk kapattırdıkları gerekçesiyle yargılanan ve ''terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan M.R.K, A.A. ve Ş.K. ile ilgili verilen kararını inceledi.

İnceleme sonunda kararı onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, esnafa eylem çağrıları doğrultusunda, iş yerlerini açmamaları yönünde bildirimde bulunup sonuç alan sanıkların, eylemlerinin işleniş biçimi ve niteliğinden hareketle örgütün hiyerarşik yapısına dahil örgüt üyeleri olarak kabul edilip TCK'nın 314/2. Maddesi uyarınca ''terör örgütü üyesi'' olarak cezalandırılmaları gerektiği yönünde görüş belirtti.

Yargıtay kararında, ''terör örgütlerince, amaç suçun işlenmesi doğrultusunda cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit biçiminde ortaya çıkan yöntemlere başvurulduğu, 'kepenk kapattırma' eyleminin de söz konusu yöntemler kullanılarak gerçekleştirildiği'' kaydedildi.

''Kepenk kapattırma'' eyleminin, terör örgütünün toplumsal etkinliği ile zorlayıcı gücünü ortaya koymayı ve yoğun propagandasını amaçlayan, örgütçe benimsenip önemli kabul edilen günlerde iş yerlerini açtırmamak şeklinde uygulanan ''bir eylem türü'' olduğuna işaret edilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

''Niteliği, etkileri ve sonuçları bu şekilde ortaya çıkan eylem, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde kararlaştırılmadan, anılan terör yöntemleri mağdur esnaf üzerinde örgütün zorlayıcı etkisini temsil eden kişilerce kullanılmadan, icrası ve sonuçları örgütçe denetlenip takip edilmeden gerçekleştirilemez. Eylemin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi, talimatın örgütsel niteliğinin mağdurlara iletilmesine, talimatı iletenlerin örgütsel kimliklerinin belirgin olmasına ve talimata uymama halinde karşılaşılacak zora dayalı örgütsel yaptırımların bilinmesine bağlıdır.''