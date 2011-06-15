-KEPENK KAPATTIRAN 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI BATMAN (A.A) - 15.06.2011 - Batman'da esnafı tehdit ederek, zorla kepenk kapattırdıkları, seçim sonrası ortamı germek amacıyla, terör örgütünün talimatları doğrultusunda yasa dışı toplantı ve gösteri planladıkları iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı. Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün talimatları doğrultusunda çeşitli eylemler planladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin, mahalle komiteleri oluşturarak, eylem kararlarının uygulanmasını organize ettikleri, kitlesel şiddet olaylarının tırmanması için çalıştıkları, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları azmettirdikleri, örgütsel toplantı ve yasa dışı yürüyüşlere katıldıkları, zorla kepenk kapattırdıkları, seçim sonrası terör örgütünün talimatları doğrultusunda yasa dışı toplantı ve gösteri planladıklarının belirlendiği ileri sürüldü. Operasyonda, 22 kişinin gözaltına alındığı, operasyon sonucu suç unsuru malzemelerin de ele geçirildiği kaydedildi.