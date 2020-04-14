Kepenk kapatan mağazalar AVM’deki ürünlerini e-ticaret depolarına taşımaya başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kepenklerini indiren mağazalar internet üzerinden siparişlere yetişmek için AVM'deki ürünlerini e-ticaret depolarına taşımaya başladı.

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Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, ilk olarak Marmara Park AVM’de bulunan 30 marka uzun süredir kapalı olan mağazalarındaki ürünleri sabah erken saatlerde alarak depolarına transfer etti.

Bu hafta itibari ile çok sayıda markanın kapalı olan mağazalarını tamamen boşaltmaya başladığını ifada eden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Zaten uzun süredir markalar e-ticaret tarafına ağırlık vermeye çalışıyordu ancak buradaki fazla talep tedarik sıkıntısı oluşturdu. Bazı markalar da AVM’lerde günlerdir kapalı şekilde duran ya da kolilenmiş şekilde bekleyen ürünleri talebe daha rahat cevap vermek amacıyla depolarına götürmeye başladı. Zaten uzun süredir kapalı ve havasız ortamda bulunması ürünler içinde risk oluşturuyor. Sonuçta ürünlerin de bir bekleme süresi var. Markalar daha verimli bir süreç geçirmek için bu şekilde operasyonlarına devam edecek” dedi.