Kepenk kapatan ABD, Türkiye'nin 55 milyar dolarını da riske attı

Beyaz Saray'ın kepenk kapatması Türkiye'nin elindeki 55 milyar dolarlık ABD tahvilini riske soktu. Washington'daki anlaşmazlıktan en fazla etkilenecek ülkelerin ise Çin ve Japonya olduğu konuşuluyor.

Ülkedeki politik krizle gelen kepenk kapatma, birçok hükümetin uykusunu kaçırıyor. Dünyanın en güçlü ekonomisi Amerikan tahvillerine yatırım yapan ülkeler, trilyon dolarlık kayıplara engel olmak için Obama'ya çağrı yaptı.

Türkiye de sahip olduğu 55 milyar dolarlık ABD tahviliyle bu ülkelerden biri. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Türkiye, en çok ABD tahviline sahip ilk 20 ülke arasında. Eğer Washington hükümeti bütçe krizini çözemezse 55 milyar dolarlık yatırım büyük ölçüde eriyecek. Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı raporda kapanma krizinin kısa süreceğini belirtti.

Çin 1.27 trilyon doları düşünüyor

Washington'daki kriz en çok Çin ve Japonya'da kaygı uyandırıyor. Çin, 1.27 trilyon dolarla elinde en fazla ABD tahvili bulunduran ülke. Çin Maliye Bakanı Zhu Guangyao, ABD'nin borçlardan sorumlu olduğunu söyledi. Listenin ikinci sırasında yer alan Japonya'nın elinde ise 1.14 trilyon dolarlık tahvil var.