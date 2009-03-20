Kepenek Topbaş'ın yumuşak karnı Kepenek mi?

Yalçın Kepenek Sivas'ta yakalandı



2007'de kuruldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan polemiğe girerken, Kılıçdaroğlu'nun "İBB'nin İSFALT üzerinden Serdar Kepenek'in sahibi olduğu şirket" aracılığıyla organize olarak soyulduğu iddiası gündeme oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Serdar Kepenek ismini bilinçli olarak ortaya attığı ve bu isim üzerinden Kadir Topbaş'la ilgili yolsuzluk iddialarını gündeme getirmeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Çünkü Serdar Kepenek isminin Kadir Topbaş'ın yumuşak karnı olduğu ileri sürülüyor. Nedeni ise Sivas'ta 37 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Otelini yakan sanıklardan Yalçın Kepenek'in kardeşi olması.Sivas'ta 2 temmuz 1993'de meydana gelen ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Madımak Oteli yangını olayına karıştığı gerekçesiyle aranan Yalçın Kepenek, yapılan yargılama sonunda 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aranmaya başlanan Kepenek yine Sivas'ta yakalandı.Sivas'ta 37 aydının yakılması olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında, Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce (DGM) verilmiş 7.5 yıl hapis cezası bulunan Yalçın Kepenek, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, 2007 yılında 100 bin lira sermaye ile kurulan Eurasfalt İnşaat Mühendislik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited şirketi'nin iki ortağı bulunuyor. Büyük ortak 99.750 liralık ortaklık payı ile Serdar Kepenek. Serdar Kepenek'in Alman uyruklu olduğu belirtiliyor. Küçük ortak ise 250 liralık ortaklık payı ile Ersun görener. 100 bin liralık şirket İBB'sinden milyonlarca liralık ihale aldığı Kılıçdaroğlu tarafından ileri sürülüyor. Etiler Adnan Saygun Caddesi, Gümüş Sokak, Beyazgül Apartmanında faaliyet gösteren şirketin adı önümüzdeki günlerde daha çok gündeme gelecek gibi görülüyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin adı daha önce de Madımak Katliamı davası ile anılmıştı. Sivas'ta, 2 Temmuz 1993’te 37 kişinin öldüğü Madımak Oteli’nin yakılması olayına karıştığı gerekçesi ile 2002’de hakkında arama kararı çıkartılan İhsan Çakmak jandarma istihbarat ekipleri tarafından 4 Mayıs 2007 tarihinde yakalandı.Tutuklanan Çakmak, Metris Cezaevi’ne konuldu. Çakmak’ın, 3 yıldır İstanbul Belediyesi Ulaşım A.Ş’ye bağlı Güngören Yavuz Sultan Selim Mahallesi metro durağında gişe memuru olarak çalıştığı ortaya çıktı.Sivas Madımak Oteli katliamı zanlılarından İhsan Çakmak’ın 1996’da tutuklandığı ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği bildirildi. Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İhsan Çakmak hakkında çıkartılan yakalama emrinde, Madımak Oteli katliamının elebaşı olarak görülen, kapatılan Refah Partisi’nin o dönemdeki belediye meclis üyesi Cafer Erçakmak’a atıfta bulunarak şu ifadelere yer verildi:"3713 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık Cafer Erçakmak ve arkadaşları hakkında mahkememizce açılan kamu davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca, aşağıda açık kimliği yazılı sanığın (İhsan Çakmak) yakalanarak mutlaka mahkemede hazır bulundurulmasını aksi takdirde duruşmanın bırakıldığı 20.04.2006 gününden önce mahkememize bilgi verilmesi rica olunur"