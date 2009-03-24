Kepenek Porsche seviyor!

Yabancı asfalt uzmanları hayali çıktı!

EURASFALT şirketiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İsfalt’a, 2007 yılında 4 milyon Euro’luk danışmanlık hizmeti veren Serdar Kepenek, hız tutkunu çıktı. Kepenek’in üzerine kayıtlı, biri kırmızı diğeri siyah iki Porsche otomobil var. İki otomobilin ikinci el fiyatı bile toplam yarım milyon TL’yi aşıyor.Serdar Kepenek ilk Porsche’sini 14 Ağustos 2008 tarihinde almış. 34 S 1446 plakalı 2006 model kırmızı Porsche’nin, ikinci el fiyatı 80 bin euro (180 bin TL) civarında. Bu otomobilin yıllık vergisi 4 bin 975 lira. 2009 yılı ilk motorlu taşıtlar vergisi taksidi olan 2 bin 487 lira 50 kuruşu ödenmemiş. Vergi cezası şimdilik 109 lira 90 kuruş.2007 model, 34 SHL 52 plakalı siyah Porsche Carrera da ikinci el. Serdar Kepenek’in üzerine devri, 45 gün önce, 11 Şubat 2009 tarihinde yapılmış. Bu otomobilin ikinci el fiyatı 145 bin euro (326 bin YTL) civarında. Yıllık motorlu taşıtlar vergisi 8 bin 690 TL. Siyah Porsche Carrera Ocak ayından sonra alındığı için, 4 bin 345 lira tutan birinci taksit vergisi ödenmiş görünüyor.Sık sık ev değiştiren Serdar Kepenek, Altunizade’nin ardından Ankara Çankaya İlkadım Mahallesi’ne kaydoldu. Muhtarlığın bilgisayara geçtiği 2004’ten beri kaydı Yeşivadi Sokak No:37’de oturuyor gözüken Kepenek, 9 Kasım 2007’de Beşiktaş Ortaköy’e taşındığını belirterek, buradan kaydını almış. Kepenek’in Ankara adresi, GRC İnşaat Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni de bu adresi, işyeri adresi göstererek kurmuş.Serdar Kepenek’in Ortaköy’deki adresinde oturduğu belirtilen AKP İl Genel Meclisi üyesi Göksel Demirkaya, şunları söyledi: "Aynı dairede oturmuyoruz. Kendisi benim üst kat komşum. Ben 3 nolu dairede oturuyorum. Herhangi bir bağlantım yok. Serdar Kepenek daire sahibi. Evi onarımda olduğu için geçici olarak Venüs Apartmanı’na taşındı. Bu nedenle muhtarlık kaydını almadı. Serdar Bey’le veya belediyeyle hiçbir işim olmadı. Kendisini otoparkta arabaya binip inerken görüyordum. En son 15 gün önce arabasını gördüm. Sadece, merhabamız var."